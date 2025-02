Quotidiano.net - Ostaggi, tregua in bilico. Hamas: "Fermiamo i rilasci". Proteste di piazza in Israele

ha imposto ieri una brusca frenata nel completamento della prima fase dellaa Gaza, ma ha anche lasciato ade ai Paesi mediatori (Usa, Egitto, Qatar) un margine di tempo per superare i nuovi ostacoli. Il portavoce dell’ala militare di, Abu Obeida, ha accusatodi aver mancato finora agli impegni assunti circa l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia e la libertà di spostamento per la popolazione al suo interno. Ha anche menzionato l’uccisione da parte dei militari di tre civili palestinesi che si erano avvicinati ai recinti di confine. Di conseguenza, ha avvertito, sabato non ci saranno le previste liberazioni di altri. E a Tel Aviv si sono riaccesedia sostegno degliancora nella Striscia. La sortita diè giunta proprio mentre Benjamin Netanyahu teneva un discorso alla Knesset per rivendicare il "grande successo diplomatico" da lui conseguito a Washington.