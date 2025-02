Iodonna.it - Ospiti, duetti e sistema di voto

Torna in tv la settimana santa, quella di Sanremo e le sue cinque serate. Quelle di Sanremo 2025 cominciano stasera martedì 11 febbraio su Rai 1. In gara ci sono 29 Big e 4 Nuove Proposte, con in mezzo la tradizionale serata delle cover. Carlo Conti ha costruito scalette robuste promettendo di non chiudere a notte fonda, anche perché subito dopo c’è il DopoFestival. Che ritorna dopo cinque anni, una novità assieme ad alcune modifiche aldi. Come quello previsto per la serata deidi venerdì 14 febbraio: cioè i voti delle cover non contribuiscono alla classifica generale che sabato 15 decreta il cantante vincitore del Festival. Festival di Sanremo, brani flop diventati famosi X Leggi anche › I co-conduttori e le co-conduttrici di Sanremo 2025: chi sono gli «amici e colleghi» di Carlo Conti Sanremo 2025, il programma delle 5 serateMartedì 11 febbraioNella prima serata di Sanremo 2025 si esibiscono tutti i 29 Big – intervallati dall’ingresso dei co-conduttori Antonella Clerici e Gerry Scotti.