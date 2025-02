Lanazione.it - Ospedale in Ucraina dedicato al patrono

TERNI E’a San Valentino il nuovoucraino di Yasinia, in Trancarpazia, ristrutturato e inaugurato dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere, del presidente Fabrizio Pacifici. "Dopo tre anni di guerra e alle spalle venti missioni in cui i volontari della Fondazione hanno portato ogni genere di aiuto umanitario per sostenere la popolazionein guerra, e soprattutto avendo lavorato alla ristrutturazione dell’di Yasinia, si è giunti al suo giorno dell’inaugurazione – così Aiutiamoli a Vivere – .Abbiamo scelto il 14 febbraio per l’inaugurazione perché è il giornoall’amore a a San Valentino,di Terni". La Fondazione Aiutiamoli a Vivere nasce a Terni nel 1992 per opera di Padre Vincenzo Bella, a quel tempo parroco della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore di Cospea, e di Fabrizio Pacifici.