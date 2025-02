Ilfattoquotidiano.it - Osnato (FdI): “Per me Santanchè può restare ministra fino alla condanna in terzo grado”. Pd e M5s: “L’hanno già scaricata, situazione surreale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina il direttore de il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, attraverso il suo editoriale si chiedeva quale fosse “l’asticella” per Fratelli d’Italia sul caso del ministro Daniela Santanché. La risposta la fornisce Marco, presidente della Commissione Finanze di Montecitorio. “Un rinvio a giudizio non è unain, se dobbiamo mettere un’asticella, in punta di diritto, è quella della”. Ieri il sostegnodi Fratelli d’Italia si è concretizzata attraverso i banchi dell’Aula della Camera dei Deputati totalmente vuoti di Forza Italia e Lega e con soli 13 deputati presenti del partito di Giorgia Meloni durante la discussione della mozione di sfiducia presentata da M5S, Pd e AVS. “Era solo la discussione generale” è la motivazione fornita da Ylenja Lucarelli.