Terzotemponapoli.com - Orsi: “Il Napoli deve ritrovare la vera forma fisica”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nando, è intervenuto a Stile Tv durante “Salite sulla giostra”. Di seguito le sue dichiarazioni:“La Lazio è riconoscibile perché ti viene a pressare e gioca molto sull’intensità e questo potrebbe mettere in difficoltà ilche soprattutto a centrocampo ha qualche calciatore affaticato. Se guardiamo Lazio-a livello fisico non c‘è partita, ma a livello di dinamicità la Lazio ha qualcosa in più e sta molto bene. E’ però vulnerabile sulle transazioni e anche sui calci piazzati per cui ildovrà sfruttare questo. La catena di destra sta andando bene, a sinistra invece un pò meno.Sembra che tutti i problemi delrisiedono in Mazzocchi, ma non è così. La soluzione offensiva delè un pò scarsa perché Lukaku gioca troppo spesso spalle alla porta e se Neres e Politano non saltano l’uomo diventa difficile, credo sia questo il deficit del