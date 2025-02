Juventusnews24.com - Orsi duro: «Bastoni? Il Var non può non intervenire, devono cambiare il protocollo. Vi dico la mia sul mani di Gatti»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24: «? Il Var non può non». Il commento dell’ex portiere sugli errori arbitrali del weekendAi microfoni di Radio Radio, Fernandoha parlato degli errori arbitrali dell’ultima giornata di Serie A, da Inter-Fiorentina alle polemiche di Como-Juve.– «Non è possibile, è troppo fuori quella palla diper non vedereil VAR. Anche il rigore per me non c’era, così come non c’era quello del Como. Secondo gli arbitri come dovrebbero saltare i difensori in area di rigore? A pinguino? Tutto ciò è rilo. La palla gli rimbalza sul braccio a un centimetro di distanza. Conoscono le leggi della fisica? Quando salti allarghi il braccio necessariamente, è un movimento congruo.il».Leggi su Juventusnews24.