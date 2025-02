Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni per la giornata del 12 febbraio 2025

Cosa prevede l'diFox per il 12? Si segnala un evento astrologico di primo piano, che cambia le carte in tavola nella vita di tutti i segni zodiacali. Parliamo della Luna Piena in Leone. Può accadere di tutto e di più, approfondiamo all'istante leastrologiche diFox di mercoledì 12, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.12Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Questa mercoledì inizia positivamente. Fai attenzione all'amore, poiché potrebbe sorprenderti quando meno te lo aspetti. Toro - Ci sono alcune tensioni da risolvere. Qualcuno potrebbe affrontare una discussione legata al lavoro. Gemelli - Devi superare alcuni contrasti, piccoli ma irritanti.