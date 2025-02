Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 11 febbraio: romanticismo nell’aria per il Toro, sicurezza per il Capricorno

Ecco l’diFox per martedì 112025! Ci avviciniamo sempre di più a San Valentino, e l’amore è! Questa settimana porta con sé una carica emotiva particolare: c’è chi sente il bisogno di chiarire questioni rimaste in sospeso, chi desidera vivere una nuova passione e chi, invece, vuole semplicemente capire cosa desidera davvero dal proprio cuore. Marte e Venere continuano a influenzare le relazioni, regalando momenti di dolcezza ma anche di riflessione profonda.diFox, per martedì 112025, segno per segnoCosa dice l’dell’11? Sul fronte lavorativo, la giornata potrebbe essere caratterizzata da una leggera tensione: c’è chi sente la pressione delle responsabilità e chi, invece, cerca nuove occasioni di crescita. La chiave per affrontare questo martedì nel modo giusto è trovare il giusto equilibrio tra ragione e sentimento, tra impegni e tempo per sé.