Ormai da due anni | Ema Stokholma la ' proposta indecente' ad Achille Lauro | imbarazzo a Sanremo | Video

"La serata dei duetti con Elodie siete forse il duo più hot". In collegamento daper La vita in diretta, su Rai 1, l'inviata di Emaapprocciaun veterano dell'Ariston e come in ogni edizione del Festival a cui ha partecipato uno dei più attesi, sul palco e fuori. Il trapper romano presenterà Incoscienti giovani, e la sensazione è che possa ripetere i clamorosi successi di altri brani come Rolls Royce, Domenica, C'est la vie e Bam Bam Twist, tutti presentati in Riviera in un modo o nell'altro. L'attenzione di tutti è già proiettata alla quarta serata del venerdì, quella dei duetti. "Ci siamo trovati perfetti, devo dire che incredibilmente tutti e due matchavamo - ammettea proposito di Elodie -. Devo dire che Elodie sono dueche la punto, spero di farci anche altre cosette".