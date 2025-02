Gamberorosso.it - Orilletas, i dolci al miele a forma di treccia tipici del Carnevale sardo

Quassù a Macomer alle pendici della catena del Màrghine, nel cuore della Sardegna in provincia di Nuoro, sono conosciute comee sono idolcetti di questo periodo di festa cosparsi die profumati di scorze d'arancia. Tra i nomi diversi con cui vengono chiamati anche in altre parti della regione - come acciuleddi con riferimento a quella "acciola" che in gallurese significa matassa - quello di trecciulini rimanda esplicitamente al ricamo elegante e adicon cui questi fritti vengono da sempre preparati da mani sapienti per il periodo di.Foto Mauro PreveteTra falò e maschere ancestraliGià all'indomani dell'Epifania nella pasticcerie della zona si comincia a friggere, sebbene sia solo con la festa di Sant'Antonio Abate, che cade il 17 di gennaio, che la stagione vera e propria delprende il via.