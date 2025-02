Tvpertutti.it - Orari scaletta Sanremo prima serata, ordine cantanti martedì 11 febbraio 2025

L'attesa è finita! Stasera,11si alza ufficialmente il sipario sulla 75esima edizione del Festival di, che promette di regalare al pubblico unainaugurale intensa ed emozionante. A condurre l'evento sarà Carlo Conti, affiancato da due volti amatissimi della televisione italiana: Antonella Clerici e Gerry Scotti.La grande novità confermata è che tutti i 29 Big in gara si esibiranno già nella, una scelta che riprende il format introdotto da Amadeus e che punta a uno spettacolo senza pause. Sarà una maratona musicale che porterà avanti il Festival fino a tarda notte tra grandi esibizioni, ospiti d'eccezione e sorprese sul palco dell'Ariston.A dare il via allasarà una banda dell'Arma, seguita da un emozionante omaggio a Ezio Bosso, il grande musicista scomparso, con l'esecuzione del suo brano Following a Bird.