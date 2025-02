Anteprima24.it - Orafo rapinato ad Arezzo, undici arresti

Tempo di lettura: < 1 minutocon lo spray urticante, i carabinieri arrestano 11 persone e ne denunciano 2 contestando loro l’associazione per delinquere finalizzata a furto, rapina e ricettazione. Le ordinanze sono state eseguite oggi all’alba in provincia die in Campania. Stando alle indagini gliarrestati sarebbero coinvolti a vario titolo nel colpo messo a segno il 28 giugno scorso ai danni del titolare della ditta Italiana Horo di Badia al Pino, nel comune di Civitella in Valdichiana. In base a quanto ricostruito il titolare dell’azienda, un ottantenne, fu sorpreso alle spalle mente caricava in auto una verga in oro del peso di 15 chili e del valore di circa mille euro. I banditi gli spruzzarono in faccia il liquido urticante prima di fuggire con il metallo prezioso servendosi di uno scooter e un’auto, ritrovati di li a poco dai carabinieri.