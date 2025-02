Quifinanza.it - Opzione Donna, al via le domande online sul sito Inps

ha aperto leper accedere a “2025”, la misura che permette alle lavoratrici di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro. Da febbraio, chi rientra nei requisiti può inoltrare la richiesta attraverso ildell’ente previdenziale o tramite i patronati.L’aggiornamento del sistema arriva con la legge di Bilancio 2025, che ha confermato la possibilità di uscita per le lavoratrici., in poche parole, consente di andare in pensione in anticipo, ma a costo di una condizione: l’assegno viene calcolato interamente con il sistema contributivo, spesso meno vantaggioso rispetto agli altri.: come funziona e i requisitiè una misura riservata esclusivamente alle lavoratrici. Non è una pensione anticipata tradizionale, perché prevede un ricalcolo dell’assegno basato solo sui contributi versati, senza tenere conto delle vecchie regole retributive più favorevoli.