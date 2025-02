Liberoquotidiano.it - "Oppure scateneremo l'inferno". Hamas si schianta: come vuole cancellarli Trump | Video

Senon libererà tutti gli ostaggi israeliani entro sabato a mezzogiorno "si scatenerà l'". È l'avvertimento lanciato da Donaldla sera di lunedì 10 febbraio, durante la firma di una serie di ordini e azioni esecutive. L'accordo per il cessate il fuoco a Gaza, ha detto il presidente degli Stati uniti, dovrebbe essere cancellato senon libererà tutti gli ostaggi ancora detenuti entro sabato 15 febbraio a mezzogiorno. Il tycoon ha però aggiunto che la decisione finale spetta a Israele. "Parlo per me stesso. Israele può decidere", ha detto The Donald. "deve ricordare che esiste un accordo che deve essere rispettato da entrambe le parti e che questo è l'unico modo per riportare indietro i prigionieri". Lo ha affermato il funzionario di, Sami Abu Zuhri, rispondendo al presidente americano che aveva minacciato di "far scoppiare l'" a Gaza qualora l'accordo sugli ostaggi non venisse rispettato.