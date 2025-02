Ilgiorno.it - Opportunità e insidie degli strumenti digitali a confronto: appuntamento a Il mosaico

Lodi, 11 febbraio 2025 – “Vita offline e online: equilibri e squilibri?”. E’ il titolo dell’interessante momento di riflessione, gratuito per il pubblico, che sarà ospitato il 12 febbraio 2025, alle 18, a Ilofficine di Lodi, in via Salvemini 5. Si tratta di un’iniziativa che nasce nell’ambito del progetto Im-patto digitale, percorso contro il divario digitale (sostenuto, tra gli altri, da Fondazione Cariplo e Fondazione comunitaria della provincia di Lodi). Un approfondimento che troverà spazio in uno dei poli di comunità nati nel territorio lodigiano. Sono spazi “protetti” in cui i giovani possono utilizzare la Rete Internet. Lo fanno, seguiti da esperti che gli insegnano come comportarsi. Il relatore dell’incontro è il formatore Stefano Contardi, pedagogista e counselor, che spiega:“Cercheremo di parlare delle fatiche che minori e adulti vivono nella gestione