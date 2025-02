Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

?? Nota Bene: Anche oggi le stelle hanno qualcosa da dirti, ma la vera domanda è. hai il coraggio di ascoltarle?Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi la tua impazienza raggiungerà livelli olimpionici. Se devi aspettare più di cinque secondi per qualcosa, probabilmente lancerai oggetti. Sii gentile con le persone. o almeno con i muri. Toro(20 aprile – 20 maggio)Ti senti stanco, svogliato e irritabile. Insomma, sei semplicemente te stesso. Oggi concediti un po’ di relax, magari con una cena abbondante. Aspetta, lo fai già tutti i giorni. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Oggi cambierai idea su qualcosa almeno 20 volte. Peccato che la gente intorno a te abbia già smesso di seguirti alla seconda. Se vuoi farti capire, prova con i sottotitoli. Cancro (21 giugno – 22 luglio)Ti senti trascurato e oggi farai il broncio fino a quando qualcuno non ti chiederà cosa c’è che non va.