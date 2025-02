Quotidiano.net - Operazione in bilico. Utili da record per Mediobanca: "L’offerta di Mps? Innaturale"

Leggi su Quotidiano.net

non cambia idea. E torna a respingere l’Ops lanciata da. Questa volta, però, l’offensiva è anche supportata dai conti del primo semestre, che mettono in mostra un nuovodegli. Un modo per battere un colpo anche in relazione al prezzo fissato dalla banca senese per acquisire il controllo di Piazzetta Cuccia. In una nota, diffusa ieri, l’amministratore delegato di, Alberto Nagel, ha spiegato infatti che "dopo aver chiuso lo scorso esercizio con i risultati migliori di sempre,ha confermato anche in questo semestre la crescita di tutte le sue divisioni, consolidando le principali iniziative del Piano 23-26". Nei primi sei mesi, l’utile netto si è attestato sui 660 milioni di euro, un livello, grazie anche ad un incremento dell’8% rispetto all’anno scorso.