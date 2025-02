Anteprima24.it - Operazione anticamorra della Polizia di Stato nel Napoletano

Tempo di lettura: < 1 minutodinel: dalle prime orenotte è in corso una vastanei comuni di Frattamaggiore, Frattaminore e zone limitrofe.Gli agenti stanno notificando una ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal Tribunale di Napoli, su richiestalocale Procura Distrettuale Antimafia – nei confronti di diversi soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione a delinquere di tipo mafioso, rapina, estorsione tentata e consumata, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco clandestine e provento di furto, ricettazione delle stesse, associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, tutti aggravati dalla circostanza di essere stati commessi con la finalità di agevolare l’associazione di tipo mafioso.