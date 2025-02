Lanazione.it - Operaio travolto da un’elica di yacht mentre lavora, l’ultimo saluto a Lorenzo Bertanelli

Leggi su Lanazione.it

Massa, 11 febbraio 2025 – È ancora straziante il dolore per i familiari di, il dipendente della Mecline di Carrara, morto dopo esser statodadi unostavando ai Bacini 2 nel porto di Genova. Il giovane di 36 anni è stato colpito al corpo e alla testa. Disperati i tentativi di salvarlo da parte dei suoi colleghi, ma non c’è stato nulla da fare. Un ultimoci sarà domani pomeriggio alla chiesa di San Domenichino, alle 14,45. La salma è attualmente all’obitorio di Massa, è arrivata nel pomeriggio di ieri, così che i tanti amici dipossano portare un ricordo al loro ’Lorè’. Un affetto che è già stato dimostrato nel corso di questi giorni sulla sua pagina Facebook: sono stati in centinaia, tra amici e colleghi a voler lasciare un messaggio di cordoglio.