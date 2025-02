Lettera43.it - OpenAI, Altman risponde a Musk: «Penso stia cercando di rallentarci»

Durante l'AI Action Summit di Parigi, il ceo di OpenAI, Sam Altman, ha ribadito che l'azienda «non è in vendita». La dichiarazione arriva in risposta all'offerta di acquisizione di 97,4 miliardi di dollari avanzata da Elon Musk insieme a un gruppo di investitori, tra cui Vy Capital. Altman, intervistato da Bloomberg Television, ha commentato: «Tanto meno a un rivale che non è riuscito a batterci sul mercato e dunque preferisce pensare che sia più semplice acquistarci. Penso che stia cercando di rallentarci. Vorrei che competesse costruendo un prodotto migliore, ma invece ci sono state molte tattiche, molte cause legali e ora questa».