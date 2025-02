Open Ai nel mirino di Musk | 974 miliardi per comprarla Ma la risposta di Altman lo gela

Sbircialanotizia.it - Open Ai nel mirino di Musk: 97,4 miliardi per comprarla. Ma la risposta di Altman lo gela

Leggi su Sbircialanotizia.it

Mr X non ci sta e attacca: "Truffatore" Elonpunta a impossessarsi diAi. Un consorzio di investitori guidato da patron di Tesla offre 97,4di dollari per acquistare l'organizzazione non-profit che la controlla, aumentando la posta in gioco nella sua battaglia con Samsulla società dietro ChatGPT. Lo rivela il .L'articoloAi neldi: 97,4per. Ma ladiloè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.