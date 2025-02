Quotidiano.net - Opas di Banca Ifis rallenta progetti di illimity Bank, impatto sui risultati a breve termine

"L'dici ha colto in un momento certamente delicato e hato alcunirilevanti con inevitabili effetti sui nostridiperiodo". Lo afferma l'amministratore delegato diCorrado Passera sottolineando che "come è nostro dovere, il Cda dicon il supporto dei suoi advisor, valuterà a fondo l'offerta, mettendo gli azionisti e stakeholder diin condizione di poter valutare tutte le opzioni strategiche nei tempi previsti dalle normative". "La- si legge in una nota - si esprimerà sull'con le tempistiche e secondo le modalità previste dalla legge, nel frattempo, la gestione ordinaria, nell'interesse die dei suoi azionisti, prosegue regolarmente, come avvenuto sinora". Secondol'operazione "incide inevitabilmente su alcune operazioni straordinarie della".