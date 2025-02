.com - OnePlus Watch 3: data di lancio, design e caratteristiche

Oppo ha ufficialmente confermato ladidel suo nuovo smartdi punta, l’OppoX2. Il dispositivo verrà presentato il 20 febbraio 2025, lo stesso giorno dell’annuncio dello smartphone pieghevole Oppo Find N5. Inoltre, in alcuni mercati, sarà commercializzato come3.Open 2 potrebbe essere il pieghevole più sottile al mondo3:rivisitato e materiali premiumOppoX2 alias di3 si distingue per unrinnovato rispetto al suo predecessore. Tra le principali novità:Lunetta ridisegnata con rientranze attorno alla circonferenza e tachimetro.Corona girevole funzionale per navigazione, zoom e controllo del volume.Materiali premium: cassa in lega di titanio invece che in acciaio inossidabile.Colorazioni disponibili: blu con cinturino in pelle e nero con cinturino in fluoroelastomero.