One Health, come e perché proteggere tutto l'anno noi e i nostri pet

Online il talk con i consigli degli esperti sui nuovi sistemi per prevenire le malattie trasmesse dalle zecche Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - Con l'aumento delle temperature, la presenza di parassitipulci e zecche, un tempo concentrata in ambienti boschivi e incolti lontano dalle me