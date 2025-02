Ilgiorno.it - Omicidio di Jhoanna Nataly: nell’appartamento non si trovano tracce evidenti di sangue

Milano, 11 febbraio 2025 – Gli esami con il luminol non hanno rilevato per oradi, nell'appartamento dove vivevano la colfQuintanilla e il compagno Pablo Gonzales Rivas, ora in carcere con l'accusa di aver ucciso la donna e di aver nascosto il cadavere, non ancora rinvenuto. Sono state, invece, identificate altredi natura organica che verranno analizzate, in seguito, con alcuni reagenti e potranno offrire elementi utili all'inchiesta. Le analisi effettuate dai carabinieri del Ris di Parma proseguiranno nel pomeriggio, concentrandosi in particolare sull'auto che utilizzava la coppia. Gli accertamenti, comunque, proseguono anche. Erano presenti ai rilievi anche la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo, che coordinano le indagini dei carabinieri.