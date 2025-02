Tg24.sky.it - Omicidio babysitter a Milano, sopralluogo in casa: niente tracce evidenti di sangue

Dal primo esame nel monolocale in piazza dei Daini a, dove Pablo Gonzalez Rivas avrebbe ucciso la compagna Jhoanna Nataly Quintanilla nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, non sono emersedi. La procuratrice aggiunta diLetizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo questa mattina si sono recate nell’appartamento per seguire i rilievi scientifici dei carabinieri, che riguardano anche il box, la cantina e l'auto. Dagli esami con il luminol, però, non sono emerse, al momento,die copiose. Sono in corso ulteriori analisi scientifiche su alcune macchie rinvenute nell'appartamento, per le quali è necessario attendere i tempi dei reagenti.