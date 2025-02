Terzotemponapoli.com - Oltre il Napoli: Francesco Letizia al veleno…

il.Di seguito le dichiarazioni che il giornalistaha rilasciato a Sportitalia. “La stampa italiana va tutta in una certa direzione: Marotta non sbaglia mai, Inzaghi è il miglior allenatore d’Europa, l’Inter è una delle grandi favorite della Champions League.Ma la pressione è sempre sugli altri. Poi se vogliamo arrivare a dire che la pressione tutta suloppure sull’Atalanta abbiamo stravinto. Per quanto mi riguarda, una squadra da 600 milioni è obbligata a vincere il campionato italiano, dovrebbe essere il PSG d’Italia, il campionato non dovrebbe neanche iniziare”. Non solo il club partenopeo“Il fatto che Inzaghi, da quando è all’Inter, abbia vinto un solo scudetto è fallimentare. Non me la prendo con lui ma con chi gli ha fatto la squadra spendendo 15 milioni per Buchanan, 15 milioni per il secondo portiere Martinez, Palacios pagato 7-8 milioni che, quando non puoi spendere, sono comunque tanti soldi.