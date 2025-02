Donnapop.it - Olly ha partecipato ad Amici? Qual è il suo vero nome e la sua altezza?

è uno dei giovani talenti della musica italiana. Scopriamo di seguito tutto ciò che lo riguarda, sia della sua vita privata sia di quella pubblica!Leggi anche: «Tony Effe è bravo, deve scrivere ciò che vuole, io ci fare un duetto», famosa cantante elogia il trapper, ecco chi èCantante capace di creare un perfetto mix di vari stili,ha raggiunto grande fama con il debutto al Festival di Sanremo 2023, dove ha interpretato il brano Polvere, certificato disco di platino.Nell’estate 2024 ha ottenuto ampi consensi di pubblico con la canzone Devastante e con il duetto Ho voglia di te, in collaborazione con Emma e JVLI. Tra i tanti successi dell’artista, ricordiamo il brano Per due come noi, in collaborazione con Angelina Mango e JVLI, con ile ha conquistato il disco d’oro. Cosa altro sappiamo dell’artista? View this post on InstagramA post shared by(@nclusive), ecco il suoAll’anagrafeè registrato con ildi Federico Olivieri.