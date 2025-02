Superguidatv.it - Olly canta “Balorda Nostalgia” – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2025

Leggi su Superguidatv.it

torna in gara acon ““. Sulla scia del grandissimo successo di “Per due come noi” con Angelina Mango, ilutore arriva sul palcoscenico del Teatro Ariston per confermarsi come una delle giovane stelle del panorama musicale italiano., ildi “”di F. Olivieri – J. Boverod – F. Olivieri – P. PasiniMagari non saràNemmeno questa seraLa sera giusta per tornare insiemeTornare a stare insiemeMagari non saràNemmeno questa seraMe l’ha detto la signora, là a?acciata al quarto pianoCon la sigaretta in bocca,Mentre stendeva il suo bucatoIo le ho risposto cheVorreiVorreiVorreiVorreiVorreiVorreiTornare a quandoCi bastavaRidere, piangere, fare l’amoreE poi stare in silenzio per oreFino ad addormentarci sul divanoCon il telecomando in manoNon so più come fare senza teTe che mi fai, vivere e dimenticare,Tu che mentre cucini ti metti areE tu chiamala se vuoi la ?neMa come te lo devo direSta vita non è vita senza teMa sai che questa seraMi accendo la tvSolo per farmi compagniaChe bella tiritera.