Metropolitanmagazine.it - Olly a Sanremo 2025 con la canzone Balorda nostalgia, testo e significato

La “” del titolo è il sentimento al centro della ballata in cui, aracconta un amore finito ma che ha lasciato il segno, ricordandone soprattutto la “banale” quotidianità: «Ci bastava ridere, piangere, fare l’amore, poi stare in silenzio per ore».di: ilMagari non saràNemmeno questa seraLa sera giusta per tornare insiemeTornare a stare insiemeMagari non saràNemmeno questa seraMe l’ha detto la signora, là a?acciata al quarto pianoCon la sigaretta in bocca,Mentre stendeva il suo bucatoIo le ho risposto cheVorreiVorreiVorreiVorreiVorreiVorreiTornare a quandoCi bastavaRidere, piangere, fare l’amoreE poi stare in silenzio per oreFino ad addormentarci sul divanoCon il telecomando in manoNon so più come fare senza teTe che mi fai, vivere e dimenticare,Tu che mentre cucini ti metti a cantareE tu chiamala se vuoi la ?neMa come te lo devo direSta vita non è vita senza teMa sai che questa seraMi accendo la tvSolo per farmi compagniaChe bella tiritera.