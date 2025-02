Sport.quotidiano.net - Oggi la sfida con il Real Fabrica. Montebianco, c’è la Coppa. Duello con la capolista

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’è laper ilPrato Calcio a 5. Biancazzurri di nuovo in campo stasera per la gara unica del primo turno dellaItalia di serie A2, alla quale si sono qualificati piazzandosi nelle prime quattro posizioni del girone B al termine del girone d’andata. Il cammino per il tecnico Pullerà e compagni non è però dei più agevoli, dovendo subito affrontare in trasferta ladel proprio girone, il. Si gioca a Roma alle ore 19 e Berti e compagni dovranno tentare un vero e proprio miracolo per passare il turno. Ad ogni buon conto, ilsta attraversando un ottimo momento di forma, come testimoniano le due vittorie consecutive (tre nelle ultime quattro giornate) ottenuta in campionato. Bella e voluta, in particolare, la vittoria di sabato scorso in casa contro l’Imolese, rimontando uno svantaggio iniziale di 0-2.