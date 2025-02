Calciomercato.it - Offerta stellare per Yildiz: sacrificio importante della Juve

Leggi su Calciomercato.it

Lo scorso agosto il classe 2005 turco ha prolungato coi bianconeri fino a giugno 2029, prendendosi la maglia numero 10Abbiamo parlato anche dintus, molto di, nel programma Ti Amo Calciomercato.it in onda sul nostro canale Youtube. I bianconeri puntano moltissimo sul talento turco, sia per il presente che, soprattutto per il futuro. Ma il mercato, si sa, è molto imprevedibile.per(LaPresse) – Calciomercato.itDa Kolo Muani a LookmanLapunta alla conferma di Kolo Muani, partito alla grande, tramite un acquisto a titolo definitivo o rinnovando il prestito per un’altra stagione con annessa opzione d’acquisto. Poi, vista la certa partenza di Vlahovic, dovrebbe aggiungere un altro attaccante. Magari una seconda punta, col nome di Lookman emerso prepotentemente nelle ultime ore.