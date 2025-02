Sport.quotidiano.net - Off limits il derby tra Livorno e Siena. Trasferta vietata ai tifosi bianconeri

erano già pronti a seguire Magrini e i suoi ragazzi all’Ardenza. I vari club e gruppi della Curva stavano già organizzando pullman per raggiungere l’Armando Picchi. Una partita da tre punti, ilcon il, ma dal significato molto più ampio, di quelle segnate in rosso in agenda, che vai a cercare subito quando escono i calendari. Ma non succederà: le autorità competenti, per motivi di ordine pubblico avrebbero deciso (manca ancora l’ufficialità) di vietare laai sostenitori della Robur. Negli ambientila notizia era iniziata a circolare da qualche giorno: già domenica, al Franchi, come all’Anco Marzio, dove era impegnata la squadra di Indiani contro l’Ostiamare, i rumors serpeggiavano; adesso l’attesa è soltanto per il comunicato formale ‘del divieto di vendita dei biglietti per il match ai residenti nella provincia di’.