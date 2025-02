Iltempo.it - Odio rosso sulle foibe, se ricordare è "oltraggio". I compagni gridano: "A fuoco i fascisti"

Leggi su Iltempo.it

A Bologna ledividono. Basta una corona di fiori deposta davanti Palazzo d'Accursio per scatenare l'ira del sindaco Lepore. Pur trattandosi di un'iniziativa pacifica, tesa esclusivamente al ricordo, i militanti di Fratelli d'Italia vengono accusati per essersi introdotti nella sede del Comune «senza autorizzazione». Addirittura i politici che accompagnano il corteo, tra cui il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, l'europarlamentare Stefano Cavedagna e il consigliere regionale Francesco Sassone, vengono additati come «facilitatori dell'estrema destra». Peccato, però, che nella fiaccolata organizzata da FdI non ci fosse nulla di integralista, se non qualche vessillo di partito, il tricolore e alcune bandiere dell'Istria e della Dalmazia, simbolo del martirio degli italiani in quelle terre.