Oddio ma cosa c’è Imbarazzo a BellaMa’ la cantante mostra la maglietta in diretta da Sanremo e che figuraccia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lil Jolie, pseudonimo di Angela Ciancio, e Vale Lp, nome d’arte di Valentina Sanseverino, sono probabilmente le due artiste destinate a dominare la finale diGiovani 2025 con il brano Dimmi tu quando sei pronto a fare l’amore, che vede anche la partecipazione di Madame come autrice. Le due cantanti campane, che all’inizio della loro carriera su Soundcloud con tracce come Noi e Fine fra’ me avevano già catturato l’attenzione del pubblico urban, arrivano al Festival di2025 dopo un lungo periodo di esperienza all’estero. Vale Lp ha partecipato a X Factor, mentre Lil Jolie è uno dei volti della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo l’esperienza nei talent, entrambe hanno lanciato i loro progetti solisti: rispettivamente Guagliona e La vita non uccide. Ma il destino le ha riunite nuovamente dopo la fine del tour instore di Lil Jolie post-Amici.