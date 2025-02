Zonawrestling.net - NXT/TNA: Mustafa Ali analizza la Part ership

L’ex star della WWEAli ha recentemente firmato un altro contratto con la TNA Wrestling, assicurandosi che continuerà a esibirsi con la compagnia per molti altri anni. Poiché la TNA ha sviluppato uno stretto rapporto di lavoro con la WWE, Ali potrebbe finire di nuovo su “WWE NXT” o lavorare con alcuni degli artisti della promozione negli spettacoli TNA.Parlando con “The Takedown” di Sports Illustrated, Ali ha condiviso i suoi pensieri sullae su ciò che offre a entrambe le compagnie. L’ex campione della TNA X Division ritiene che uno dei maggiori vantaggi sarà per gli artisti di NXT che non hanno un posto fisso nello show televisivo settimanale del marchio.“NXT ha questi loop di eventi dal vivo, ma la vera esperienza deriva dalla TV in diretta”, ha detto Ali.