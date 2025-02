Sport.quotidiano.net - Nuovo ribaltone in casa Monza. Galliani fa retromarcia dopo 2 mesi. Già finita l’avventura di Bocchetti. Torna Nesta per l’impresa salvezza

Guarda un po’ il destino: ieri mattina a Monzello èto Raffaele Palladino. Un ritorno anche per Pablo Marì, che questal’aveva lasciata qualche settimana fa, e Andrea Colpani, volto di unche sembra molto lontano. No, non ci sono errori: l’ex tecnico biancorosso ha scelto un impianto all’avanguardia, e che conosce molto bene, per curare ogni dettaglio della sfida serale di San Siro della sua Fiorentina contro l’Inter, sfruttando il giorno di riposo previsto per ilreduce dalla trasferta nella Capitale. Da lì Salvatoreto viaggiando in treno con un bagaglio appesantito da un esonero che ha impiegato giusto mezz’ora, dal fischio finale di domenica, per trovare conferme. Ieri mattina l’ufficialitàun colloquio telefonico con Adriano, che gli ha confermato la sofferta decisione: "ACcomunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale".