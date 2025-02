Ilrestodelcarlino.it - Nuovo codice della strada. La paura delle sanzioni fa calare il consumo di vino

A due mesi dall’entrata in vigore del, con l’inasprimentoper chi guida in stato d’ebbrezza, i clienti dei locali continuano a tagliare drasticamente i drink. "Perdei controlli – spiegano i ristoratori - i clienti si concedono un solo calice di, e talvolta neanche quello". E così ildi alcol sprofonda vertiginosamente. Sarà perché le multe per la guida in stato d’ebbrezza incutono timore. Si aggirano tra i 1.500 e i 6.000 euro, con il rischiosospensionepatente anche per 2 anni e l’arresto da sei mesi a un anno. Si corre ai ripari e c’è chi, prima di uscire dai pub, chiede l’etilometro per verificare il tasso alcolemico e chi porta la bottiglia da finire a casa. L’idea originale per prevenire rischi, multe e pericoli alla guida, è venuta a due imprenditori cesenati.