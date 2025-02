Quotidiano.net - Nuovo Btp benchmark a 15 anni: ordini oltre 133 miliardi di euro

Arriva ilBtpa 15- scadenza primo ottobre 2040 - annunciato dal Mef: il titolo è stato lanciato oggi e, secondo quanto riportato da Bloomberg, ha raccoltoper133di. L'emissione sarà pari a 13di. Il titolo è stato collocato con uno spread di 7 punti base sul rendimento del Btp con scadenza primo ottobre 2039, a fronte dei 9 punti base di scarto in avvio di collocamento. Il ministero dell'Economia aveva comunicato nella giornata di ieri di aver dato mandato per il collocamento a Barclays Bank Ireland, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanleype e Nomura Financial Productspe.