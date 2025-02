Anteprima24.it - Nuovi agenti in strada, al via le sanzioni per l’occupazione del suolo pubblico

Tempo di lettura: 2 minutiCinque verbali per occupazione diin pochi giorni e centinaia diper infrazioni al Codice della. Arriva il giro di vite sul controllo del territorio con l’arrivo deidi Polizia Municipale. Centinaia i verbali elevati dalla Polizia Locale per infrazioni al Codice delladopo appena poche settimane dall’innesto dei. Non solo: elevati anche cinque verbali per occupazionesu 12 attività controllate.“Sulla legalità e il rispetto delle regole non arretriamo – afferma il vicesindaco e assessore alla sicurezza Tania Sorrentino – La battaglia per ripristinare l’ordineva avanti. E’ una battaglia che conduco prima ancora che come vicesindaco, come persona vittima dell’assenza di regole”.