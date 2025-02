Bergamonews.it - Nuova perturbazione in settimana con piogge sulla Bergamasca. Vortice freddo nel weekend

Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaQuestasull’Europa centro-occidentale sarà presente un debole flusso Atlantico, che porterànostra regione cieli spesso nuvolosi consparse ma con temperature miti per il periodo.Questo fineil Nord-Italia sarà lambito da un’irruzione di aria fredda che colpirà l’Europa orientale fino ai Balcani.nostra regione avremo un calo termico con temperature che si riporteranno nella media stagionale (da confermare). Ecco il meteo a Bergamo martedì 11 febbraio e nei prossimi giorni.Martedì 11 febbraio 2025Tempo previsto: per l’intera giornata su tutta la regione cielo nuvoloso o coperto. Tra la tarda mattinata e la sera possibili deboli precipitazioni sparse su tutti i settori.