Ilgiorno.it - Nuova gestione per l’oasi di Brugherio

È stata firmata nei giorni scorsi la convenzione per unacoordinata del Parco locale di interesse sovracomunale Media Valle Lambro, di cui fanno parte Sesto San Giovanni, Cologno Monzese,e Milano. Con gli amministratori dei comuni interessati c’era anche Marzio Marzorati, presidente del Parco regionale Nord Milano, individuato come gestore. La precedente convenzione del 2015 era scaduta nel 2020. Di fatto era unacoordinata di un parco sovracomunale. Invece l’attuale convenzione che si pone sotto l’ombrello di un parco regionale è più organizzata e offre maggiori prospettive di sviluppo, come sottolinea il sindaco diRoberto Assi. La convenzione istituisce un ufficio operativo, di amministrazione, promozione e vigilanza che promuoverà lo studio, la conservazione e il miglioramento della continuità dell’ecosistema fluviale del Lambro, del suo assetto idrogeologico, in connessione con il Parco regionale Valle Lambro e il Parco agricolo Sud Milano.