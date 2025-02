Quotidiano.net - Nuova Anm, stesse idee. Il vicepresidente De Chiara: “La riforma va cambiata”

Roma, 11 febbraio 2025 – “È importante chiarire che, anche con lapresidenza, da parte dell’Anm permane una netta contrarietà alladella giustizia in discussione”. Questa l’opinione di Marcello De, classe 1976, appena eletto (dalle file “moderate“ di Unicost) come vice del neo-presidente Cesare Parodi (Magistratura Indipendente). Per il giudice d’Appello (dopo 9 anni da Gip) di Napoli si tratta infatti di “una contrarietà che non è in alcun modo condizionata dal colore politico di chi ha concepito la, ma nasce dalla convinzione che essa possa mettere in pericolo i principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura”. Quali temi di comprensione e intesa potrebbero quindi sortire dall’incontro con la premier Giorgia Meloni? “Per formazione culturale considero il programmato incontro un fatto certamente positivo, che sembra inaugurare una fase dei rapporti tra potere esecutivo e magistratura, connotata da maggiore distensione.