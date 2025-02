Ilgiorno.it - Nozze combinate con il cugino. Ora i genitori e il fratello rischiano il “Codice Rosso“

Un’altra indagine su presunti reati daaperta alla Procura di Monza sui familiari della ragazza pakistana scampata allegrazie all’intuizione delle sue insegnanti di scuola. È quanto emerso ieri all’apertura del processo davanti al Tribunale di Monza che vede ie ilmaggiore della giovane accusati di tentata induzione al matrimonio. Gli imputati, difesi dall’avvocato Andrea Galli, hanno deciso di venire giudicati con il rito abbreviato, che prevede lo ‘sconto’ di un terzo della pena in caso di condanna, mentre la presunta vittima si è costituito parte civile con l’avvocata Lucilla Tassi il Comune di Seregno, che ha preso in carico la ragazza. Il processo verrà discusso a ottobre. E nel frattempo nei confronti dei familiari della giovane potrebbero arrivare altri guai con la giustizia per reati daovvero di violenza di genere.