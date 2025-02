Nowhere Special – Una storia d’amore | la storia vera dietro il film

Leggi su Cinefilos.it

– Una: lailPresentato in Concorso nella sezione Orizzonti al Festival di Venezia 2020, il– Una(qui la recensione) è il terzo di quattro lungometraggi realizzati come regista da Uberto Pasolini (recentemente tornato al cinema con Itaca. Il ritorno, ilcon Ralph Fiennes e Juliette Binoche ispirato all’Odissea). Un terzo lungometraggio che si svela essere un’opera particolarmente struggente e delicata, che riflette sull’essere genitori e sull’essere figli, su questo legame insostituibile.Nel concepirlo, Pasolini si è ispirato ad una, con la decisione in fase di scrittura della sceneggiatura di avvicinarsi ad essa in un modo molto sottile, discreto, il più lontano possibile dal melodramma e dal sentimentalismo.