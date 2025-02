Cultweb.it - Nowhere Special di Uberto Pasolini è ispirato a una storia vera?

– Unad’amore” di, si basa su un caso vero, anche se i dettagli dei protagonisti reali restano protetti dall’anonimato. Il regista ha trovato l’ispirazione leggendo un articolo su un padre che, dopo essere stato abbandonato dalla moglie quando il figlio aveva appena due mesi, ha dedicato la sua intera esistenza a crescerlo. Quando all’uomo venne diagnosticata una malattia terminale, decise di impiegare i suoi ultimi mesi nella ricerca della “famiglia perfetta” per il piccolo.I due protagonisti di(fonte: Lucky Red)Ciò che ha colpito profondamente il regista romano non è stato tanto il testo dell’articolo, quanto la fotografia del padre con il bambino, un’immagine di amore puro che ha guidato la scrittura e la regia del film. Nel suo lavoro di documentazione, il regista ha cercato di contattare gli assistenti sociali coinvolti nel caso, ma per ragioni di privacy non ha potuto ottenere ulteriori dettagli.