Inter-news.it - Nota tattica di Inter-Fiorentina: Carlos Augusto fa tutto

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’: dopoparliamo della prestazione di.PREMIO MERITATO – A guardare i vari siti di statistici,risulta il migliore in campo di. E anche la Lega Serie A lo ha premiato come MVP della partita. Ma come mai? In campo infatti si poteva pensare ad altri. Perché il lavoro del brasiliano si è un po’ perso tra le pieghe della partita. Ma in realtà è stato un fattore in entrambe le fasi, risultando decisivo.PRESENZA IN FASCIA – In primo luogo,è stato come al solito prezioso per la sua duttilità. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:Il brasiliano si è visto ovunque sulla fascia sinistra, coprendo di fatto da area ad area.