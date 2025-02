Lortica.it - Nonostante

Ci sono giorni in cui tutto sembra franare. Le parole pesano come macigni, le tensioni si accumulano, e la stanchezza si fa spazio dentro, scavando solchi profondi. Ti sembra di essere trascinata in una corrente che non ti lascia respiro, un vortice che inghiotte ogni certezza. Ti domandi come sia possibile resistere ancora, dove trovare un punto d’appoggio quando tutto intorno trema.Eppure, anche nei momenti più difficili, ci sono cose che restano... Il respiro che va e viene, senza bisogno di permesso. Il pulsare del nostro cuore, testardo e fedele, che continua il suo ritmo anche quando la mente è piena di pensieri. Il sole che sorge ogni mattina, indifferente al peso delle nostre preoccupazioni. Il vento che muove gli alberi, le nuvole che cambiano forma, il profumo del caffè che avvolge la cucina al mattino.