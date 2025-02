Ilfattoquotidiano.it - “Non voterei per Giorgia Meloni nemmeno se mi tagliassero una mano”: le parole di Elodie a Sanremo 2025

“Voteresti mai?”“No”“Manco sforzandoti un pochetto?”“No, neanche se miuna”Questo lo scambio traed Enrico Lucci. Siamo in sala stampa ae il giorno è martedì 11 febbraio, la data d’inizio della 75esima edizione del Festival. La cantante, sentita la domanda dell’inviato di Striscia la Notizia, va dritta la punto e non è una novità: “No (non, ndr)se miun”.Lo scorso agosto Di Patrizi – in occasione della presentazione del calendario Pirelli – aveva attaccato direttamente il governo e la premier: “Attaccando i gay, o l’aborto, si attacca la libertà. La cosa per cui soffro di più è che sia una donna a farlo. Come può non accorgersi di lavorare per gli interessi degli uomini? È un atteggiamento imperdonabile.