Tvplay.it - “Non va d’accordo con l’allenatore”: rivoluzione Juve, Giuntoli è già al lavoro per la cessione

Proseguirà in estate laavviata dallantus nel mercato invernale.all’orizzonte:è già al.La vittoria ottenuta lo scorso 17 settembre non deve ingannare. Quello atteso oggi in campo sarà infatti un PSV completamente diverso rispetto a quello affrontato nella fase a girone unico della Champions. Gli olandesi, durante il mercato invernale, da una parte si sono privati di alcuni elementi di grande qualità come ad esempio Hirving Lozano (passato al San Diego FC) e Matteo Dams (trasferitosi all’Al-Ahli). Dall’altra, hanno puntato forte sulla voglia di riscatto di Tyrell Malacia, poco impiegato negli scorsi mesi dal Manchester United. Un match complicato che la, in ogni caso, vuole vincere anche per incamerare nuove risorse da destinare ai nuovi colpi.